D.O.M., restaurante de Alex Atala, lança menu executivo por R$ 98 no almoço

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem tem vontade de conhecer o D.O.M., premiado restaurante comandado pelo chef Alex Atala, só tinha uma opção: desembolsar no mínimo R$ 690 para provar o menu degustação do local. Mas agora o espaço lança outra opção, bem mais em conta.

A casa de alta gastronomia retorna com o seu menu executivo, servido sempre no almoço, de segunda a sexta-feira, por R$ 98. Mas esse valor não leva em consideração a adição do serviço, geralmente no valor de 10%, ou 13%. Por lei, a gorjeta é opcional e não obrigatória.

Batizado de almoço brasileirinho, o pê-efe tem como entrada uma salada verde e pão de mandioca. De prato principal, escolhe-se entre o peixe do dia, frango ou escalope de filé mignon, que vêm acompanhados de arroz branco, feijão roxinho, feijão preto, batata sautée, couve refogada com bacon, banana à milanesa e farofa.

Geralmente inclusa nos menus executivos de muitos restaurantes paulistanos, a sobremesa fica de fora e é oferecida à parte. Há sugestões como frutas da estação, por R$ 31, e o clássico pudim de leite, que custa R$ 39. Bebidas também não estão inclusas.

Com isso, há duas opções agora para conhecer o D.O.M. —o novo o menu executivo e o degustação. A casa não oferece pratos a la carte.

Em ambos os casos, é preciso fazer reserva com antecedência pelo site domrestaurante.com.br e, ao chegar lá, informar qual é a refeição escolhida. Mas o restaurante alerta: não é possível pedir o executivo e o degustação na mesma mesa.

O menu degustação é servido no jantar e também no almoço. Composto por dez etapas, inclui frutos do mar, carne e peixes, com ingredientes frescos do dia. Pelo mesmo valor, há a opção de pedir a versão vegetariana.

Além disso, uma última opção é um prato para as crianças, que leva espaguete na manteiga com escalope de carne. Custa R$ 68.

O restaurante de gastronomia brasileira com frequência surge na lista dos cem melhores do mundo —o endereço de Alex Atala ficou no 53º lugar no ranking deste ano do prêmio World’s 50 Best Restaurants. Na mesma lista, a Casa do Porco, de Janaina e Jefferson Rueda, alcançou o sétimo posto.

D.O.M.

Onde R. Barão de Capanema, 549, Jardins, região oeste

Telefone (11) 3088-0761

Link: https://domrestaurante.com.br