Dolly Parton, estrela do country, lança linha de acessórios para cachorros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela da música country Dolly Parton lançou uma linha de roupas, acessórios e brinquedos para cachorros que incluem camisetas vintage, perucas, chapéu de vaqueira rosa com tiara e até conjunto de coleira com estampa.

A cantora apostou em um trocadilho do seu nome com o da marca que se chama Doggy Parton. Os produtos são produzidos em parceria com a SportPet Designs e parte dos lucros serão revertidos para a Willa B. Farms, organização de resgate de animais abandonados no Tennesse, terra natal de Parton.

Parton faz referência ao seu primeiro álbum "Puppy Love" lançado quando ela tinha apenas 13 anos para lançar os produtos. "Isso me inspirou a começar minha própria linha de roupas, acessórios, brinquedos e muito mais Doggy Parton com um pouco de estilo Dolly."

Os novos produtos estão disponíveis via DoggyParton.com e Amazon, mas no futuro mais varejistas serão anunciados. Uma peruca loira para cachorro custa US$ 12,99 (cerca de R$ 67)

Parton é conhecida por muitos negócios diferentes sob seu nome, como o parque temático chamado Dollywood e uma coleção de panificação chamada Dolly Parton Baking Collection.