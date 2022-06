Dois atores de série da Netflix morrem em acidente no México

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois atores da série "The Chosen One", que está sendo gravada para a Netflix, morreram em um acidente na península de Baja California Sur, no México. Além disso, outras seis pessoas, entre membros da equipe e do elenco, ficaram feridos.

O acidente ocorreu na última quinta-feira (16), mas só teve repercussão neste sábado (18). De acordo com a imprensa local, a van que transportava a equipe capotou depois de sair da estrada em uma área deserta.

Na sexta-feira, o nome dos artistas mortos foi revelado pelo Departamento de Cultura da Baixa Califórnia. A instituição publicou mensagens nas redes sociais lamentando a perda de Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar, conhecido como Paco Mufote.

Não foram revelados os nomes dos feridos. Segundo a Hollywood Reporter, uma fonte familiarizada com a situação garante que eles estão estáveis.

O acidente fez com que as gravações fossem temporariamente interrompidas pela Redrum, produtora responsável pela série. "The Chosen One" é a adaptação de uma história de Mark Millar, que nos quadrinhos ganhou os traços de Peter Gross, sobre um menino de 12 anos que descobre ser Jesus Cristo reencarnado.