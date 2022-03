Documentário sobre pastora trans brasileira ganha apoio do Selo Elas

O longa infantojuvenil "Clara e Tom", da cineasta Cininha de Paula, também foi selecionado para ser contemplado pelo Selo. A história mostra a amizade entre as crianças Clara e Tom e tem como trilha sonora clássicos da MPB de Chico Buarque, Gilberto Gil, Tom Jobim, entre outros, com novos arranjos e regravações.

Já filmado, o documentário vai contar com a consultoria do Selo para a realização da montagem. "Deus É Mulher" está programado para ser lançado no segundo semestre deste ano.

"Deus É Mulher" foi escolhido pela importância e representatividade do tema apresentado: produção mostra a trajetória de Alexya Salvador, a primeira mulher trans da América Latina a se tornar reverenda na Igreja da Comunidade Metropolitana (ICM). "Já passou da hora de falar sobre o assunto. A gente entende que a luta das mulheres trans faz parte do feminismo", afirma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário "Deus É Mulher", de Bárbara Cunha, é um dos cinco projetos ​selecionados neste ano pelo Selo Elas. Desenvolvida pela Elo Company, a iniciativa tem como objetivo fomentar o cinema feito por mulheres no Brasil. "A nossa ideia é empoderar as mulheres neste lugar de diretoras", diz Bárbara Sturm, criadora da iniciativa.

