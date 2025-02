Doces do Levena e reabertura de Bráz Elettrica estão entre novidades gastronômicas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reabertura da matriz da Bráz Elettrica, em Pinheiros, e novas sobremesas da confeitaria badalada Levena estão entre as novidades gastronômicas da semana na capital paulista. Além disso, o Hitch Bar, inspirado no mundo de Alfred Hitchcock, mudou de endereço, e restaurantes têm novos menus. Veja a seguir.

BRÁZ ELETTRICA

A matriz da pizzaria informal da Bráz, em Pinheiros, é reaberta com salão e menu renovados. Entre as redondas napolitanas, elaboradas com o consultor americano Anthony Falco, a ragu (R$ 59) leva molho de tomate italiano, ragu de carne, embutido nudja, Catupiry e queijo Tulha. Também há novidades nas entradas, sobremesas, nos vinhos e drinques. A casa também recebe programação musical uma vez por semana.

R. dos Pinheiros, 220, Pinheiros, região oeste, @brazelettrica

CHOU

O restaurante ganha carta de drinques assinados pela bartender Chula Barmaid com o barman César Henrique. As criações mesclam clássicos da coquetelaria e ingredientes da cozinha, caso do martíni feito com vermute seco, jerez, gim e uma conserva marroquina de limão artesanal usada também em pratos (R$ 45). A casa também passa a servir vinhos em taça e a abrir todos os dias.

R. Mateus Grou, 345, Pinheiros, região oeste, @restaurantechou

GATTOFIGA

A pizzaria promove, no dia 20, mais uma edição de sua confraria voltada apenas para mulheres, a Gatto por elas. A ideia do encontro é reunir mulheres para interagir e provar receitas harmonizadas com uma seleção de vinhos feita especialmente para a data. Nesta edição, os rótulos serão italianos. São 21 vagas e o ingresso dá direito a três taças da bebida.

R. Luís Góis, 1.625, Mirandópolis, região sul, @gattofigapizzabar. Qui. (20), das 19h às 22h. Ingr. a partir de R$ 210, no Sympla ou WhatsApp (11) 99911-5533

HITCH BAR

A casa, com decoração e cardápio inspirados no universo do cineasta Alfred Hitchcock, foi transferida de Pinheiros para a praça Roosevelt. Para beber, há drinques como o Rebecca (R$ 39), feito com vodca Absolut de baunilha, suco de limão-siciliano, maracujá e açúcar. O bar também tem programação musical.

Pça. Franklin Roosevelt, 242, Consolação, região central, tel. (11) 99670-6141, @hitchbar.sp

KROZTA

O restaurante e bar, que mescla inspirações italiana e oriental, celebra um ano com novidades. Entre elas, três sabores de pizza, massas e drinques. Thiago Maeda e Thiago Pereira, também do Bagaceira e Koya88, convidam Fih Fernandes, do Fôrno, para assinar a pizza dorama downtown (R$ 65), que leva gochujang, barriga de porco, kimchi de nirá, maionese de gergelim e cebolinha -em cartaz até dia 20.

R. Jesuíno Pascoal, 39, Vila Buarque, região central, @kroztaaa

LE JAZZ BRASSERIE

A unidade de Higienópolis do restaurante francês lançou um brunch aos finais de semana, com quitutes da padaria franco-brasileira da marca em Pinheiros. A clientela encontra opções à la carte como sanduíche de ovos mexidos no croissant (R$ 30,50) e, nos doces, pain au chocolat (R$ 15,50).

Shopping Pátio Higienópolis - r. Albuquerque Lins, 1.435, Higienópolis, região central, tel. (11) 3823-2684, @lejazzbrasserie

LEVENA

Diego Lozano tem novidades em seu misto de doceria e restaurante. Há docinhos como o tipo cartola (R$ 40), biScuit de canela com musse de queijo do reino e compota de banana, e pratos salgados, caso do filé au poivre (R$ 110). Lozano é jurado do MasterChef Confeitaria e já foi eleito melhor confeiteiro pelo O Melhor de São Paulo - Gastronomia.

R. Artur de Azevedo, 495, Cerqueira César, região oeste, tel. (11) 91798-9883, @levena_sp

MODI GIARDINO

O restaurante italiano, que chegou a ter três unidades na capital paulista, está em nova fase, agora instalado num casarão da década de 1920 em Perdizes. O chef Diogo Silveira adicionou novos pratos, que recriam receitas clássicas de cantinas. Entre elas, fusilli servido com ragu de linguiça artesanal levemente picante (R$ 82).

R. Doutor Cândido Espinheira, 431, Perdizes, região oeste, @modi.casagiardino

PIRAJÁ

No clima da folia, o bar faz seu tradicional grito de Carnaval, em homenagem a Beth Carvalho, com apresentação de banda e DJ e presença de Luana Carvalho, filha da sambista, e Moacyr Luz. O ingresso (R$ 165) inclui um abadá personalizado e acesso ao Bloco Pirajá, em 2 de março. Para acompanhar, o cardápio regular da casa traz comes e bebes.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3815-6881, @barpiraja. Sáb. (15), das 12h às 18h