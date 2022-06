Djonga coloca 'fogo nos racistas' de verdade em show; assista performance

O cantor participava do Festival Cena 2K22, no Anhembi. O momento tem viralizado nas redes e na tarde deste domingo (19) se tornou um dos assuntos mais comentados.

No momento em que cantava a música "Olho de Tigre", cujo refrão repete a frase, foi ateado fogo num homem que representava um racista em cima do palco (confira a performance abaixo).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O termo "fogo nos racistas", usado muitas vezes pelo rapper Djonga, 28, foi levado a sério no último show do músico mineiro, na cidade de São Paulo, no sábado (18).

