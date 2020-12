Djonga apaga conta no Twitter após polêmica com aglomeração em show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de se pronunciar sobre as críticas que recebeu, após fazer um show na Vila do João, no Rio de Janeiro, o rapper Djonga decidiu trocar de rede social.

Pelo Twitter, nesta segunda-feira (7), ele se explicou sobre a aglomeração que causou no bairro carioca, argumentando que as pessoas já se expõem para trabalhar e, por isso, mereciam diversão também.

Agora, usando os stories do Instagram, Djonga diz que não sabe usar o Twitter e desistiu de sua conta. "Ouvi muita coisa dahora também, muita gente colocando seus pontos, seus argumentos de um jeito dahora", conta ele no vídeo. "Mas tem muita gente que só quer humilhar e só quer ofender e eu não tenho essa maturidade ainda. Não tenho mesmo!"

O rapper mineiro Djonga virou o assunto mais comentado das redes sociais nesta segunda-feira (7) por causar aglomeração com um show que promoveu no Rio de Janeiro, durante o fim de semana.

Vídeos foram divulgados na internet mostrando Djonga cantando em meio a uma multidão na Vila João, zona norte da capital. E os internautas não perdoaram o fato de a cidade sofrer com altos índices de infecção da Covid-19. No fim de novembro, a ocupação das UTIs públicas na cidade estava em 94%.

Após a repercussão, Djonga usou o Twitter para se defender sobre o caso. "O show foi pra galera que só trabalha e se fode e está exposta a um milhão de merda o tempo todo, e que não teve o direito de parar, acho estranho a favela só poder se fuder e não poder curtir", escreveu o rapper.

O rapper ainda afirmou que sabe da gravidade da pandemia, mas que ouviu algumas pessoas antes de decidir fazer a apresentação. "Isso não significa nós terminar em paz e concordando sempre. . .pedir desculpa nesse momento igual geral faz quando é questionado aqui seria hipocrisia minha", concluiu.