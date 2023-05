Djavan diz que dorme e se alimenta melhor após descoberta de distúrbio neurológico

Conforme o neurologista e coordenador do Núcleo da Memória do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Diogo Haddad, este distúrbio do movimento é uma condição mais comum do que se pensa, sendo, inclusive, mais prevalente do que omal de Parkinson.

"Hoje, dormir bem é uma das obrigações mais importantes que tenho na minha rotina. São no mínimo sete horas por noite. Acredito que, se você dorme bem, estabelece para o corpo uma organização que o leva a cumprir os compromissos com energia", disse ele à Veja Rio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter descoberto um distúrbio neurológico que causa tremor essencial, o cantor Djavan, 74, revela que agora tem cuidado mais de sua saúde, sobretudo do sono e de sua alimentação. Nesta semana, ele se prepara para alguns shows no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.