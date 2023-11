Disney, em crise, estuda exibir filmes e séries na Netflix novamente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney estuda voltar a licenciar seus filmes e séries para a Netflix e outros serviços de streaming. A informação vem do CEO da companhia, Bob Iger, que confirmou o interesse da empresa durante uma reunião com acionistas nesta quarta-feira (8) para discutir os resultados do trimestre.

Apesar disso, Iger também disse que a Disney terá uma posição conservadora sobre o que será licenciado. "Produções da Disney, Pixar, Marvel e 'Star Wars', por exemplo, continuam com ótimos desempenhos em nossa plataforma [o Disney+]", afirmou o executivo no encontro. "Eu não vejo motivo, só para ganhar dinheiro, que nos leve a licenciar esses títulos. Eles ainda são blocos muito importantes para o momento atual e o futuro do nosso empreendimento no streaming."

Mas Bob Iger também admitiu o interesse da Disney em voltar a trabalhar com licenciamento. "Nós na verdade temos licenciado nosso conteúdo para a Netflix, e vamos continuar a fazê-lo. Nós também estamos conversando com eles nesse momento sobre algumas oportunidades."

A declaração acontece quase dois anos depois do executivo se posicionar contra o licenciamento de títulos da Disney a empresas concorrentes do Disney+. Em janeiro do ano passado, durante uma entrevista ao New York Times, o executivo comparou a ideia a vender armas nucleares a um país de terceiro mundo que tivesse interesse em usar ogivas contras os americanos.

A decisão também acompanha o movimento de concorrentes como a Warner Bros. Discovery, que voltou a licenciar títulos da HBO para a Netflix recentemente. Entre as produções no catálogo da plataforma, há séries como "Insecure" e "Band of Brothers".

A Disney também anunciou nesta quarta o plano de unificar o Disney+ e o Hulu em um único serviço de streaming. Um aplicativo de testes deve ser lançado ainda este mês pela empresa.