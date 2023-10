Disney doa US$ 2 milhões para ajuda humanitária em Israel após ataque do Hamas

A Disney também disse que vai dobrar as doações de funcionários da empresa, até o limite de US$ 25.000.

A empresa doou US$ 1 milhão para a Magen David Adom, o serviço nacional de emergência médica e desastres de Israel, e mais US$ 1 milhão para outras organizações sem fins lucrativos na região dedicadas a ajudar crianças.

"No rescaldo dos ataques terroristas horríveis que visaram judeus em Israel no fim de semana passado, devemos fazer o que pudermos para apoiar as pessoas inocentes que estão passando por tanta dor, violência e incerteza —especialmente as crianças", disse Bob Iger, CEO da Walt Disney Company.

