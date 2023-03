Disney cancela 'Star Wars' de Patty Jenkins e Kevin Feige, mas segue com Waititi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Lucasfilm, produtora de "Star Wars" e subsidiária da Disney, engavetou dois filmes em desenvolvimento para a franquia.

Segundo a Variety, são eles "Rogue Squadron", projeto até então conduzido pela diretora Patty Jenkins, de "Mulher-Maravilha", e o longa-metragem que seria produzido por Kevin Feige, o manda-chuva do Marvel Studios, este também subsidiário da Disney.

O motivo para o projeto de Feige ter sido suspenso seria a alta demanda de trabalho já vindo da Marvel, cuja agenda conta com pelo menos duas dezenas títulos para os próximos anos. A Variety não diz a razão pela qual o longa de Jenkins foi arquivado.

Por outro lado, o filme dirigido e escrito por Taika Waititi, de "Thor: Amor e Trovão" e "Jojo Rabbit", segue em pé. A revista de entretenimento diz que Waititi, também ator, pode vir a integrar o elenco.

Sharmeen Obaid-Chinoy, conhecida por dirigir episódios da minissérie "Ms. Marvel", do Disney+, e os curtas documentais vencedores do Oscar "A Girl in the River: The Price of Forgiveness" e "Saving Face", encabeça outro projeto.

O diretor e roteirista Rian Johnson, do oitavo episódio de "Star Wars", "O Último Jedi", de 2017, e dos filmes "Knives Out", da Netflix, permanece tocando uma nova trilogia de longas-metragens para a franquia de George Lucas, embora ele priorize hoje "Knives Out" e "Poker Face", série do streaming Peacock criada e dirigida por ele.