Diretor-geral da Fundação Theatro Municipal entrega cargo após saída de Alê Youssef

​O dramaturgo e ator chegou a assumir o comando da pasta em abril de 2020, quando Youssef deixou a posição. No começo do ano, na nova gestão de Bruno Covas, Youssef voltou a ocupar o cargo de secretário e Hugo assumiu como diretor-geral da Fundação Theatro Municipal.

"​Agradeço o Alê e o prefeito Ricardo Nunes pela oportunidade que tive nesse período, que foi muito importante. Mas estou alinhado com o Alê e também pretendo fazer a minha saída [do cargo]. Respeitando, obviamente, os prazos. O Theatro Municipal é muito importante e o será nesta retomada do setor cultural [pós-epidemia da Covid-19]. Espero que quem venha na sequência compreenda a dimensão disso", afirmou Possolo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor-geral da Fundação Theatro Municipal, Hugo Possolo, afirmou à reportagem que deixará o cargo. A decisão ocorre na sequência do anúncio da saída de Alê Youssef do comando da Secretaria Municipal de Cultura de SP.

