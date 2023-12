Diretor de 'Pânico 7' deixa filme após demissão de atriz e saída de Jenna Ortega

Na época da demissão de Barrera, Landon chegou a publicar no X uma mensagem com o emoji de coração partido e o comentário "Tudo é triste. Parem de gritar", mas deletou pouco minutos depois.

As duas atrizes atuaram nos papéis principais dos últimos dois longas de "Pânico", lançados em 2022 e este ano. A dupla até substituiu Neve Campbell no protagonismo do episódio mais recente, "Pânico 6", após a atriz decidir não retornar para a produção por questões de contrato.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.