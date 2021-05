Diretor de 'Friends' justifica ausências de personagens no especial

O especial "Friends: A Reunião" foi lançado na última quinta-feira (27) nos Estados Unidos, no HBO Max, reunindo os amigos Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joe (Matt LeBlanc) e Chandler (Matthew Perry), após o término da série original, em 2004. O show deve ser disponibilizado no Brasil em 29 de junho, com a chegada da HBO Max.

Segundo a revista People, o diretor do especial, Ben Winston, explicou as ausências dizendo que não incluir os atores era simplesmente uma questão de logística. "Não poderíamos ter todo mundo, porque [o show] tem apenas uma hora e 45 minutos."

