Diretor de Cannes, Thierry Frémaux briga com policial por causa de bicicleta

No início do evento, o cineasta anunciou que iria se locomover de bicicleta par reduzir a pegada de carbono.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver os dois homens discutindo e trocando empurrões. Frémaux apontou o dedo para o guarda municipal, que o afastou com força, perguntou o nome do agente e afirmou que ia prestar queixa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor do Festival de Cannes, o cineasta francês Thierry Frémaux, se envolveu em uma briga com um policial na noite de sexta-feira (19) por causa de uma bicicleta.

