Diogo Sabião tem prato elogiado, mas é eliminado do Mestre do Sabor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diogo Sabião foi o eliminado desta quinta-feira (8) na terceira temporada do Mestre do Sabor. Apesar de seu prato ter agradado aos jurados, não foi suficiente para classificá-lo para a semifinal do reality show culinário da Globo.

Natural de Rondônia, o chef originalmente fazia parte do time de Rafa Costa e Silva. Ele havia sido selecionado para a atração após chamar a atenção com um arroz piagui com jambu com pirarucu.

Na primeira parte do programa, os sete chefs que ainda estavam na disputa tinham que preparar um trio de petiscos. Os três participantes que agradassem mais iriam direto para a semifinal.

Foram escolhidos Vitória Gasques (pupunha com nirá, croquete de mandioquinha com frango e lombo empanado), Danilo Takigawa (manjubinha em conserva, frango frito e berinjela no missô) e Rodrigo Guimarães (manjubinha frita, escabeche de batata e vinagrete de lula).

Na segunda parte do programa, quatro chefs disputavam as três vagas restantes na semifinal. Nesse etapa, eles tiveram 70 minutos para preparar um prato em tamanho miniatura, com riqueza de detalhes.

Houve bastante discussão entre os técnicos, que não chegavam a uma conclusão sobre qual seria o pior prato apresentado pelos participantes. No final, eles acabaram optando pelo capeletti de cavaquinha com caldo de cogumelos e água de tomate feito por Diogo Sabião.

Por outro lado, Cadu Moura (caldo 'Bahia', cavaquinha noisette, vinagrete de caju e farofa de castanha), Carol Francelino (filé de porco empanado e ravióli de maçã-verde com cogumelos) e Pedro Barbosa (tutu de lentilha, farofa e paio) também se classificaram para a semifinal.

Na próxima semana, a semifinal terá duas provas. Na primeira, os dois melhores vão direto para a final da competição culinária. Os outros quatro disputam a segunda prova, que também classificará outros dois.