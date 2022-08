DiCaprio só namora quem tem até 25 anos? Coincidências amorosas geram memes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Será verdade que o astro de Hollywood Leonardo DiCaprio, 47, estabelece uma idade limite para se relacionar com mulheres? Coincidentemente, a maioria dos relacionamentos dele termina quando a parceira completa 25 anos. Foi isso o que aconteceu mais recentemente quando o ator deu fim à relação de quatro anos com a modelo Camila Morrone, 25.

Historicamente, esse fator se repete, como é possível ver no gráfico mais abaixo publicado pelo site F5 em 2019 e que agora ganha uma nova atualização. O affair com as modelos Bar Refaeli, Kelly Rohrbach e Nina Agdal também terminou quando as três tinham exatamente 25 anos.

Fora elas, outras parceiras que passaram pela vida do ator também não conseguiram permanecer com ele por muito tempo e beiraram a "zona de corte". Quando namorou Gisele Bündchen, a relação chegou ao fim quando a modelo fez 23 anos. Enquanto a atriz Blake Lively viu seu namoro acabar também aos 23 anos de idade, a modelo e atriz Toni Garrn tinha 21 na data do encerramento da relação.

Todo esse papo tem gerado memes nas redes sociais com pessoas que brincam com as coincidências amorosas de DiCaprio. "Tenho dois anos para iniciar um relacionamento com o Leonardo DiCaprio", brincou um seguidor.

"Você sabia que no filme 'Titanic' o personagem Jack (interpretado por Leonardo DiCaprio) prefere congelar na água em vez de subir na porta de madeira, pois momentos antes teria descoberto que a personagem Rose [Kate Winslet] havia acabado de completar 25 anos?", escreveu outro.