'Diário de Viagem' é íntegro, mas dá tédio ao retratar caso de anorexia

Como esta também não resolve o problema, nem parece haver solução à vista, lamentamos pelo destino de Liz, que se afunda cada vez mais em seu próprio mal, enquanto seus pais se afundam com ela. Mas, por mais que lamentemos sua sorte, o filme evolui depressa para o francamente tedioso -comida na mesa, ausência de fome, gozações de colegas, choro, sensação de que tudo está errado com ela. Tudo começando e terminando nela mesma.

Voltemos ao filme e o comparemos a outro filme recente sobre adolescência, "Armaggedon Time". Neste filme de James Gray, um mundo se descortina -a época (começa a era Reagan), o judaísmo, o racismo, as incertezas da idade, a necessidade de compreender um mundo que acontece fora do menino.

No entanto, algo de muito brasileiro se revela no filme. Ela é uma adolescente de classe média, doentiamente voltada a si mesma. Mas será que os adolescentes de classe média "normais" seriam muito diferentes?

Liz evolui rapidamente para a esquisitice. Mal fala, não come, nada. Talvez seja possível ver a obra como um filme didático, que ensinará adolescentes a contornar as dificuldades da idade, mesmo quando elas se apresentam fortes e sem nenhuma cerimônia.

FOLHAPRESS - É difícil para o espectador se situar neste "Diário de Viagem". Num primeiro momento, ele nos permite acreditar que estamos diante de um filme de adolescência, isto é, de travessia da infância à adolescência, com todos os seus percalços. No caso da jovem Liz, tudo começa com uma viagem internacional em que se dispõe a pôr em palavras seus sentimentos e sua experiência.

