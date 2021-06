Diana Ross anuncia novo álbum após 15 anos

A cantora participou da composição de todas as músicas. Ela colaborou com compositores e produtores premiados, como Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Amy Wadge, Neff-U, Freddie Wexler, Jimmy Napes, Tayla Parx, Fred White e Nathanial Ledgewick.

O trabalho foi gravado no estúdio que Ross tem em casa. De acordo com o material de divulgação, ele oferece "uma mensagem musical poderosa e inclusiva de amor e união".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diana Ross, 77, anunciou que vai lançar em breve um álbum de inéditas. O projeto, intitulado "Thank You", é o primeiro da cantora americana em 15 anos.

