'Dia triste para música brasileira', diz Lula ao lamentar morte de Rolando Boldrin

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta quarta-feira (9) a morte do cantor, ator e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin. O político está em Brasília, onde se encontra com autoridades do poderes Legislativo e Judiciário.

"Dia triste para a música brasileira. O Brasil perde Rolando Boldrin, cantor e compositor responsável por apresentar a gerações de brasileiros nossa diversidade musical, em programas como Som Brasil. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu o petista em seu perfil no Twitter.

O velório do artista será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Com mais de 60 anos de carreira na TV, Boldrin se consagrou como um dos principais nomes da música sertaneja no país.

Em nota, a TV Cultura celebrou o legado do músico: "Ele tirou o Brasil da gaveta' e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles 'fora do combinado', conforme costumava dizer Rolando".

"A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido", concluiu a emissora.

Mais cedo, o petista havia se manifestado após a morte da cantora de MPB Gal Costa.

"Ela foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros", escreveu o presidente eleito.

Recluso desde a divulgação dos resultados do segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não havia se manifestado sobre as mortes de Gal Costa e Rolando Boldrin até a última atualização desta reportagem.