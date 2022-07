Depois de Toquinho, gestora mira hits do TikTok para operação com royalties musicais

O pacote de Toquinho já chegou à segunda operação, de acordo com a Hurst, com mais de 400 composições do artista, entre elas "Tarde em Itapoã" e "A Tonga da Mironga do Kabuletê".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de lançar operações de royalties musicais com obras de artistas como Toquinho, Paulo Ricardo e Luiz Avellar, a Hurst Capital expande a atuação para os hits do TikTok.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.