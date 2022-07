Deolane Bezerra reclama por ainda não ter de volta carrões e fala em perseguição

Depois, em longo texto, Deolane ainda falou que se sente injustiçada e que, mesmo trabalhando desde os 12 anos, não acha certo que pessoas duvidem de sua integridade. "Dói todos os dias ter que provar que tudo o que temos é fruto do suor do nosso trabalho."

"Estou saindo agora do 27º DP. A ilustríssima delegada Maria Aparecida Corsato indeferiu, ou seja, se manifestou contra a restituição dos meus veículos. Eu queria comunicar vocês que o mandado é nulo. Inclusive, ela não listou os bens apreendidos na minha residência no momento exato", começou.

