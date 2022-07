Deolane Bezerra faz piada após carros apreendidos: 'Devolve um, doida para sair'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter bens como um Porsche e uma Land Rover Discovery apreendidos em ação da polícia que investiga uma suposta ligação dela com um site suspeito, a advogada Deolane Bezerra, 34, fez piada com a situação.

"Oh, gente, devolve pelo menos um carro, tô doida pra sair, hoje é sábado", postou ela no Twitter. Em outro momento, fez um próprio meme em que lembra quando disse que estava rica e agora "estou pobre".

Antes disso, Deolane usou as redes sociais para se pronunciar sobre a revista feita pela polícia em sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, atendendo um pedido do Ministério Público de São Paulo com um mandado de busca e apreensão para a residência da advogada. Ela contou que teve a informação vazada por um funcionário do condomínio onde vive e alegou ter sido vítima de excesso de autoridade policial.

Deolane, que ainda prometeu acionar o funcionário na Justiça por ter filmado a ação policial, fez vários vídeos e publicou nos Stories do Instagram. Um deles é justamente do dia da revista. "Esses Stories eu fiz para vocês verem que nada de ilícito foi encontrado na minha residência. Houve excesso de autoridade policial porque no mandado de busca e apreensão expedido pela juíza, ela pede que sejam apreendidos os objetos de origem ilícita, nada disso foi encontrado, além de celulares e computadores. Ou seja, apreensão de veículos não tem no mandado, comentou.

A advogada também explicou, por meio de uma nota, que a ação faz parte da coleta de provas para o inquérito policial que investiga influenciadores que fizeram publicidade para uma marca que atua no segmento de jogos e apostas esportivas. "Na determinação judicial, a Deolane Bezerra é elencada apenas como averiguada, em decorrência de um suposto patrocínio da empresa investigada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora", diz a nota.