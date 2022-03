Demi Moore parabeniza Bruce Willis e agradece pela 'família misturada'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nada de brigas ou rancores entre Demi Morre, 59, e Bruce Willis, 67. O casal, que já um dos mais badalados de Hollywood, mas que está separado desde o ano 2000, deu mais uma demonstração de que a amizade sobreviveu ao divórcio.

A atriz postou uma foto dos dois juntos, no Instagram, ao dar os parabéns pelo aniversário do ex. "Feliz aniversário, Bruce! Obrigada por nossa família misturada", afirmou ela. Os dois ficaram juntos por 12 anos e têm três filhas juntos.

Willis é casado atualmente com Emma Heming, com quem tem mais duas filhas. Ele e Demi, no entanto, continuam amigos e chegaram a passar parte da pandemia isolados juntos. A atriz já disse que a conexão deles é maior hoje do que na época de casados.

Moore e Willis já fizeram três filmes juntos: "Pensamentos Mortais" (1991), "Beavis and Butt-head Conquistam a América" (1996) e "As Panteras Detonando" (2003). Em seu livro de memórias "Inside Out" (2019), a atriz contou detalhes sobre a união dos dois, inclusive, que o ator acreditava que a carreira dela a distanciava da família.