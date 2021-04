Demi Lovato pode estar namorando irmã de Miley Cyrus, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demi Lovato, 28, e Noah Cyrus, 21, têm passado um tempo juntas após as artistas gravarem a música "Easy", faixa que integra o novo álbum de Lovato, "Dancing With the Devil -The Art of Starting Over". Há rumores, segundo site Page Six, de que as duas estariam namorando.

"Elas são muito próximas e estão saindo juntas", disse uma fonte ao Page Six. Mas, segundo o site, uma fonte próxima a Lovato chamou o boato de "estranho" e insistiu que "elas não estão namorando". "Elas saíram para jantar algumas vezes, mas não no sentido romântico. A parceria delas nessa música foi meio que no último minuto."

Irmã mais nova de Miley Cyrus e filha de Billy Ray Cyrus, Noah participa do novo álbum de Lovato em "Easy", cuja composição é do músico Matthew Koma, marido da atriz Hilary Duff.

Koma disse ao Page Six que Lovato decidiu que faria um feat com a música após ouvi-la. "É uma música folclórica sobre deixar algo para trás. É um álbum tão pessoal para ela que descreve sua jornada", disse o músico.

De acordo com Page Six, as representantes das duas artistas foram procuradas, mas não comentaram. Recentemente, Demi Lovato declarou ser pansexual em uma entrevista ao podcast "The Joe Rogan Experience".

"Não sei se vou acabar com um cara, então, não consigo realmente me imaginar ficando grávida. Não sei, eu sou tão fluida agora, e parte da razão de eu ser tão fluida é porque eu fui muito colocada no armário", disse a artista, que terminou o noivado com o ator americano Max Ehrich, em setembro de 2020.

A suspeita de um possível namoro entre as artistas já havia sido levantado pelos fãs. Eles destacaram uma mensagem de Demi Lovato em uma rede social na qual a artista chama Noah de "bebê".

DOCUMENTÁRIO

Em 23 de março, a atriz e cantora Demi Lovato lançou "Dancing With The Devil", um documentário profundo sobre sua vida pessoal em seu canal no YouTube. Dirigido por Michael D. Rather, o filme conta, do ponto de vista de Demi, sua vida desde a overdose que sofreu em 2018.

Em parceria com a plataforma, o documentário tem quatro episódios, liberados sempre às terças-feiras. Os dois primeiros já estão disponíveis gratuitamente, enquanto os últimos só poderão ser acessados no conteúdo pago do YouTube.

"Tive muitas vidas, como meu gato. Você sabe, estou na minha nona vida. Estou pronta para voltar a fazer o que amo, que é fazer música", disse a artista no vídeo de divulgação do projeto. Em 2017, a cantora havia lançado outro documentário, chamado "Simply Complicated" (Simplesmente Complicado, em português).