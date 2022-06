Deborah Secco relembra namoro com mulher famosa: 'Nunca tive preconceito'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deborah Secco, 42, abriu o coração sobre o namoro que teve com outra mulher famosa no passado. A atriz, que preferiu não citar nomes, revelou que esse não foi o único relacionamento que teve com alguém do mesmo sexo.

"Essa relação, que para mim foi um namoro, não sei para a outra pessoa, foi a única que tive com mulher, mas não o único envolvimento", afirmou à colunista Patricia Kogut, do O Globo. "Com as outras não criei uma história, não namorei. Tive apenas encontros."

"Eu acho que as pessoas são diferentes, independentemente do sexo", avaliou. "Já estive com homens muito mais parecidos com mulheres do que com muitos outros homens. O que importa são as experiências, as personalidades..."

A atriz, que em breve poderá ser vista em "Rensga Hits" (Globoplay), lembrou que sempre teve cabeça aberta, mas ainda assim teve um pouco de receio antes de ficar com uma mulher pela primeira vez. "Se eu falar que não quebrei nenhuma barreira dentro de mim, é mentira", contou.

"Você escuta a vida inteira que tem que se casar com homem", disse. "É conduzida para isso. Mas foi fácil de quebrar, porque não tem certo ou errado em gostar, em se apaixonar. Se me fez bem e não fez mal a ninguém, faz sentido para mim."

"Mas a sociedade cria em você uma minibarreira", afirmou. "Pensei: 'Meu Deus, e agora?'. Mas demorou três segundos. Sou livre, bem-resolvida e nunca tive preconceito. Quando aconteceu comigo, tive os primeiros segundos entendendo, indo contra o que foi ensinado. Pensei: 'Nossa, que ridículo, vou rir disso e seguir adiante'."

Atualmente casada com Hugo Moura, ela ainda explicou por que não dá mais detalhes sobre os "casos". "Prefiro evitar falar em datas para não expor", disse. "A primeira pessoa com quem fiquei talvez não fosse conhecida, mas pode ser que pessoas próximas saibam."