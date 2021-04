Débora Nascimento publica fotos em que aparece nua na praia e recebe elogios

Loreto admitiu ter errado com a então mulher, que não o o perdoou, pondo fim, assim, ao casamento. É preciso ressaltar, que nunca vieram a público provas que relacionassem Loreto e Barbosa, que na época era casada com o piloto, Xandy Negrão, 34.

A atriz separou-se do ator José Loreto, 35, em fevereiro de 2019. Eles começaram um romance quando atuaram juntos na novela Avenida Brasil (Globo) em 2012, casando-se em 2015. Em abril de 2018, a atriz deu à luz Bella, única filha do casal.

Oficialmente, a atriz está solteira desde o fim do romance com o médico Luiz Perez, em agosto de 2020. Ele foi o primeiro namorado da atriz após o conturbado fim com José Loreto.

