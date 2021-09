Debby Lagranha revela que parto do filho foi de emergência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Debby Lagranha, 29, que acaba de dar à luz Arthur, revelou em suas redes sociais que o parto do menino foi de emergência. Segundo ela, a última sexta-feira (10), dia do nascimento, foi agitada.

"Eu estava naquela fase de ir ao médico toda semana (às sextas). Na última sexta (10), fui para a consulta normal, mas voltei para casa só para dar um beijo na Duda [filha mais velha] e já me internei na sequência. Arthur nasceu na própria sexta, às 21:49", disse.

De acordo com a atriz, o pequeno costuma mamar quatro vezes durante o período noturno: às 21h, 0h, 3h e 6h. "Está bem regradinho. Mama, arrota e dorme. Está sendo legal com a gente", comentou.

Indagada por uma outra seguidora a respeito de como anda o relacionamento entre Arthur e Maria Eduarda, 8, disse que ambos são melhores amigos.

"Se deixar ela quer fazer tudo. Dar banho, escolher a roupa, trocar fralda, colocar para arrotar, fazer dormir. E se deixar, ficaria com ele no colo o dia todo", comentou.

Arthur é o segundo filho dela com o veterinário Leandro Amieiro. O menino nasceu no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (10), pesando 3.415 kg e medindo 49,5 cm. "Ele já chegou assim, mostrando a que veio. Baby boy na área", compartilhou a veterinária e ex-atriz mirim no Instagram neste sábado (11).

Amieiro também compartilhou a novidade na mesma rede social. "O pescador já está na área. Seja bem-vindo filhote, que nunca lhe falte saúde e você seja muito feliz!!!! Chegou para completar a família e deixar tudo ainda mais animado", escreveu.

Lagranha e Amieiro, que estão juntos desde 2012, participaram do Power Couple Brasil (RecordTV) em 2019. Na edição, que teve Nicole Bahls e Marcelo Bimbi como vencedores, o casal foi o terceiro eliminado do reality. Em 2020, os veterinários também estiveram no reality Troca de Esposas (RecordTV).