Dayane Mello retorna ao Big Brother da Itália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Dayane Mello volta, nesta sexta (7), ao Grande Fratello Vip, versão italiana do Big Brother, para uma sua participação especial, um ano após ter ficado em quarto lugar no programa em uma passagem marcante. Ela foi convidada para fazer uma surpresa para uma amiga que está na atual edição. "Sou muito grata pelo programa e por todas as oportunidades que ele me proporcionou. Guardo as recordações com muito carinho e me sinto honrada de poder retornar com um nome marcante na história do Grande Fratello. Será uma volta emocionante", diz a modelo. Ela vai surpreender a amiga Soleil Sorge, participante da atual edição do Grande Fratello VIP, que foi uma das responsáveis pela ida de Dayane para A Fazenda 13 (Record TV). A modelo falou que está "doida" para reencontrar a amiga. "Ela me deu muita força e seu apoio foi essencial para tomar a decisão de ir para o Brasil e me arriscar na Fazenda. Ela é um ser humano incrível e mal posso esperar para nos reunirmos." No reality rural da Record TV, Dayane foi eliminada na 11ª roça em uma disputa com a ex-banheira do Gugu, Solange Gomes, e a influenciadora digital Marina Ferrari. Dayane foi uma das protagonistas de A Fazenda, se envolveu em brigas, ganhou o apelido de cobra caninana e rasgou com uma faca a jaqueta do participantes Rico Melquiades, vencedor da edição.

