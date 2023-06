David Corenswet e Rachel Brosnahan serão Clark Kent e Lois Lane em 'Superman: Legacy'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Warner Bros já tem os dois atores principais para mais uma franquia da famosa história de Superman. David Corenswet e Rachel Brosnahan darão vida à história de amor do personagem no novo filme "Superman: Legacy".

Segundo o jornal Deadline, os dois passaram por meses de testes para o papel, mesmo com a greve de roteiristas que atinge Hollywood. A produção é dirigida pelo roteirista e diretor da DC Studios, James Gunn, e tem previsão de estreia para julho de 2025. O filme faz parte da estratégia da empresa de criar um universo multiplataforma conectado e vai contar a jornada do superherói com sua versão humana na pele de Clark Kent.

Este será o primeiro grande papel de David, que esteve em produções como "Pearl" (2022) e a série "The Politician" (2020). Já Rachel pode ser vista em "Maravilhosa Sra. Maisel" (2017-2023), "House Of Cards" (2013-2018) e "A Lista Negra" (2013-2023).

O papel do inimigo de Lex Luthor está entre Alexander e Bill Skarsgard, segundo o The Hollywood Reporter. Alxander interpretou o abusivo Perry Wright em "Big Little Lies" (2017-2019) e Bill viveu o medonho palhaço em "It: A Coisa" (2017).