David Beckham vai estrelar série sobre futebol de base na Disney+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - David Beckham, 45, vai estrelar a série "Save Our Squad" no serviço de streaming Disney+. Na produção, ele vai retornar aos campos de futebol da zona leste de Londres, onde jogou quando criança, e será mentor de uma equipe de base que luta para sobreviver na liga.

"É fantástico fazer 'Save Our Squad' com a [produtora] Twenty Twenty e iluminar o tipo de futebol de base que experimentei enquanto crescia e que tanto me deu no início da minha vida no futebol", disse o ex-jogador à revista especializada Variety.

"Tive a sorte de ter uma longa e bem-sucedida carreira de jogador e agora ter a oportunidade de retribuir a essas comunidades como mentor é incrível", afirmou. "Desenvolver e nutrir jovens talentos é muito importante no jogo e é ótimo trabalhar com a Disney + neste projeto."

"Esta é uma oportunidade fantástica de mostrar a importância e o impacto do futebol de base nas comunidades do Reino Unido", disse o produtor executivo Sean Doyle. "A série será emocionante, dramática, edificante e cheia de coração e coragem —tudo o que David tinha em seu próprios dias de jogo."

A produção será apresentada nesta semana no mercado virtual da MipTV, uma das maiores feiras de conteúdo do mundo, que ocorre normalmente em Cannes, na França. Durante o evento, Beckham vai fazer o lançamento da própria produtora, a Studio 99.

Além "Save Our Squad", a Studio 99 também desenvolve outros projetos. Alguns deles são "A Whole New Ball Game", sobre a história contemporânea da Premier League, "World War Shoe", minissérie documental que mostra a história por trás das marcas Adidas e Puma, e uma cinebiografia definitiva do próprio David Beckham.