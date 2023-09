Datena ironiza e critica dirigente do Flamengo após agressão em shopping

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, teria agredido com chutes e mordidas um torcedor do time que o abordou, de maneira ofensiva, na frente de uma loja de joias em um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Imagens divulgadas nas redes sociais e reproduzidas pelo programa Brasil Urgente (Band) mostram a marca da agressão no corpo do torcedor e também quando vários seguranças de Braz parecem desferir chutes contra ele em plenas dependências do shopping.

O apresentador José Luiz Datena criticou com veemência o ocorrido. "Que absurdo! O vice-presidente do Flamengo mordendo um torcedor? Olha lá a mordida que ele deu! Precisa arrumar uma focinheira para ele! Se quiser, pode entrar no MMA. E os seguranças do Flamengo dando porrada no cara para caramba!"

Datena acredita que a atitude de Braz não foi compatível com a posição que ele ocupa na diretoria do time. "Ninguém tem o direito de atrapalhar a vida de ninguém enquanto está passeando - mas o cara [Braz] também devia ter consciência do cargo dele e evitar esse confronto com torcida. Como é que pode o vice do Flamengo, um dos maiores clubes do mundo, dar uma mordida em um torcedor? Isso foi uma covardia."

O âncora do Morumbi ainda responsabilizou Jorge Sampaoli, treinador do Flamengo, pelo inferno astral que o clube enfrenta. "Quando o clube vai mal, o princípio de tudo é esse Sampaoli. Onde esse Sampaoli vai, ele cria confusão. Acho que não é o treinador que falam que ele é. Cria confusão para caramba, discute com jogador, discute com imprensa... O Flamengo já devia ter mandado o Sampaoli embora!."