Datena deve ter alta do hospital na segunda-feira, diz apresentador substituto

"Agradeço a todos pelas orações, fiz duas cirurgias relativamente grandes, mas com dois médicos de muita qualidade", ele afirmou, num vídeo publicado no Instagram. "Graças a Deus, diferentemente da maioria do povo brasileiro, fui bem servido na medicina."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena deve ter alta nesta segunda-feira (9) e poderá voltar ao Brasil Urgente, da Band, nas próximas semanas, afirmou o jornalista Lucas Martins, que o substitui no comando do programa.

