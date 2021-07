Dany Hypolito e Fábio Castro são eliminados do Power Couple com 24,36% dos votos

Sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu, a disputa entre os casais acontece em uma mansão com ambientes decorados com o tema cinema, 50 câmeras (sendo 41 robóticas), quarto perrengue para os casais com menos dinheiro após as dinâmicas, suíte para os casais com maior saldo financeiro e até uma barraca na área externa.

No reality, Dany chamou a atenção dos outros participantes com o seu talento de ginasta. E Fábio, que é coreógrafo, criou passos de dança para animar a mansão.

O casal recebeu 24,36% dos votos do público para permanecer na disputa e perdeu a preferência para Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Renata Domínguez e Leandro Gléria. Foi a nona eliminação da atual edição do Power Couple, que está na quinta temporada na Record.

