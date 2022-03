Danilo Gentili posta cena de Mario Frias batendo em mulher e questiona censura

A comédia tem uma cena na qual o personagem interpretado por Fábio Porchat pede a dois garotos que o masturbem. Os meninos reagem com surpresa, negando o pedido. De acordo com o secretário da Cultura, a cena é pedófila e faz apologia ao abuso sexual infantil.

"Hein, você não tem medo do que eu possa fazer com você, não?", diz o personagem, antes de desferir o golpe. Na cena, ele segura um revólver.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Danilo Gentili postou em seu Twitter nesta quarta uma cena da novela "Os Mutantes", da TV Record, na qual o personagem do então ator Mario Frias dá um tapa no rosto de uma mulher.

