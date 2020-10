Danielle Winits torce tornozelo e fica temporariamente afastada do Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temporada de 2020 tem se mostrado bastante problemática para o Dança dos Famosos. Após Henri Castelli sair da atração por um problema no tornozelo e seu substituto, Juliano Laham, ter que se afastar após descobrir um tumor benigno, Danielle Winits também machucou o tornozelo e terá que se afastar da competição.

De acordo com o GShow, a atriz sofreu uma entorse no tornozelo durante o ensaio do terceiro ritmo da competição, o funk. Após ressonância magnética e consulta com o ortopedista foi decidido que é melhor a atriz se afastar até que se recupere da lesão e possa voltar à atração.

"Hoje não teremos Dani Winits. Teve um problema durante o treinamento, o ensaio, torceu o tornozelo. E é uma das mais preparadas! A Dani leva muito a sério. Vai ser avaliada durante a semana, dependendo do caso, ela pode voltar no Rock ou na repescagem", explicou Fausto Silva, dando a entender que a artista talvez esteja recuperada até a disputa do próximo ritmo.