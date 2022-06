Daniela Mercury é flagrada por Ludmilla admirando bumbum de Brunna Gonçalves

Ao levar o "flagra" na esportiva, Daniela repostou o vídeo e retrucou com bom humor. "Aí você me quebra. Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu [Verçosa], claro", brincou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.