Daniela Mercury comemora dez anos de casamento na Parada LGBTQIA+

"Hoje a gente luta por direitos nessa Parada importantíssima. Que o nosso amor inspire as pessoas a lutarem", disse a cantora. "Vamos acolher todos até que as famílias entendam que ninguém é melhor que ninguém. E quem é ruim é o opressor. Nós somos a paz."

Em seguida, ela disse que iria "dar um beijo de casamento" no local, e as duas trocaram um beijo em frente ao público que lotava a avenida Paulista.

"Quando a gente casou, foi igual ao amor de Julieta e Romeu, um amor impossível. Há dez anos, quando casei com ela, a gente fez todo mundo repensar. A gente quer espalhar o amor", disse Mercury, que é casada com Malu desde 2013, ano em que assumiu sua bissexualidade.

Exibindo uma bandeira com as cores do arco-íris presa à sua roupa, ela comandava um trio elétrico que percorreu a avenida Paulista por volta das 15h. Enquanto cantava "Rapunzel", um de seus hits, ela chamou sua mulher, a jornalista Malu Verçosa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Daniela Mercury, um dos destaques da programação da Parada do Orgulho LGBTQIA+, disse que celebra dez anos de seu casamento no evento que acontece em São Paulo neste domingo, dia 11.

