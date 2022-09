Daniel Rocha e Carol Abras comentam mistérios de 'Vale dos Esquecidos'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para quem não é muito afeito à natureza, fazer uma trilha no meio da mata pode parecer um pesadelo por si só. Mas esse é só o começo para o grupo de protagonistas de "Vale dos Esquecidos", que estreia na HBO Max neste domingo (25).

Após se perderem, eles são envoltos por uma névoa misteriosa e vão parar em um vilarejo com cara de cidade fantasma --e, para o público, mesmo quando os moradores aparecem, nada indica que não o seja. Os habitantes do Vale Sereno se vestem e se comportam como se o tempo não tivesse passado.

Daniel Rocha, 31, e Caroline Abras, 35, que lideram o elenco, garantem que assistir à trama com tons de suspense e mistério é mais assustador do que gravá-la. "Quem dá o susto não está preocupado, né?", brinca a atriz.

"O meu único medo no set era nos momentos em que soltavam aquela fumaça fake e falavam 'ação'. A gente saia correndo no meio do mato e, quando davam o corte, eu falava: 'Gente, onde estou? Cadê a equipe?'", lembra. "Como gravamos em uma fazenda, eu tinha medo de coisas reais, nada sobrenatural. Se tinha uma cobra, um bicho. Isso foi o medo real que eu tive. Agora susto mesmo eu que dava (risos)."

Rocha também conta que a leveza do set contrasta com o clima tenso das cenas. "O nosso set era bem animado, na verdade", comenta. "Era bem cômico, digamos assim. As relações entre as pessoas eram bem leves e bem diferentes do que a gente gravava assim. Quando vinha uma pessoa com aqueles efeitos especiais, a gente ficava brincando."

O ator conta que, na vida real, não é muito de fazer trilhas. "Sou mais de esportes urbanos, digamos assim", afirma. Já Abras conta que gosta do contato proporcionado com a natureza, mas que nada a preparou para o que enfrentaria na série. "Eu precisei de um preparo físico para aguentar, cara", surpreende-se. "Esses quase cem diárias correndo, pulando, lutando, berrando. Foi uma maratona!"

Bento, o personagem interpretado por Rocha, acaba entrando de modo completamente aleatória na aventura. Após ficar com Ana, papel de Abras, ele a segue e acaba se incorporando ao grupo que ela está orientando na mata.

"Ele cai lá de desavisado, não faz ideia do que está fazendo ali", comenta. "Ele acha que ela tentou dar um perdido nele e quer fazer essa trilha para passar mais tempo com ela, em um lugar diferente, não só dentro de casa, ou em bares. Quer fazer uma coisa na natureza com a gata e acaba caindo nesse vale aí. Fazer o quê? Se não fosse assim, eu só faria uma participação (risos)."

Logo no primeiro episódio, é possível perceber que, na verdade, Ana tem algum grau de envolvimento com os habitantes do Vale Sereno. Tudo indica que ela não queria que ele fosse na trilha para poupá-lo do que encontraria ali.

"Ela é uma pessoa multifacetada, então, com o desenrolar dos episódios a gente vai entender quais são as reais intenções dela de não levá-lo a esse lugar e, agora que ele está lá, de que maneira ela vai lidar com isso", antecipa. "Esse é o mistério."

Os atores contam que houve cenas muito complexas de gravar, como uma sequência do desfecho da primeira temporada, que precisou de dez dias para ser filmada. "Me lembrou um pouco quando 'Game of Thrones' teve aquela cena que demoraram uma semana para fazer, eu falei me senti igual", compara. "Era uma cena grande, mas importantíssima. E ficou linda. Como ator, quando você se vê no meio de um plano sequência que está ficando bom, você fala: 'Uau! Isso aqui é demais!'."

Se produzir fenômenos paranormais na tela é tão trabalhoso, na vida real eles são até desejados pela dupla. "Eu acredito em extraterrestre", afirma Rocha. "Quero ter uma experiência com ET algum dia, trocar uma ideia, ser abduzido, sei lá... Sou supercurioso nesse lugar, mas em questão de espírito, ver gente morta, sou mais cético."

"Sinceramente, eu acho muito egóico do ser humano achar que só a nossa existência é possível, que só porque uma existência não é visível ou compreensível ela não existe", concorda Abras. "Então, tudo o que se apresentar para mim, eu acredito. Nunca tive experiências nem nada, mas eu acredito no mistério, no não dito, no oculto. Eu acredito nessas energias e respeito profundamente."

Já no plano concreto, do que salta aos olhos, os atores respondem quem eles gostariam de mandar para um passeio sem volta ao Vale Sereno. "Essa é muito fácil, brother! A gente não vai falar, mas você já entendeu quem é, né?", diz Rocha. "Eu acho que todo mundo aqui concorda", ri Abras.

"VALE DOS ESQUECIDOS"

Quando Estreia 25/9

Onde Na HBO Max

Classificação 16 anos

Elenco Daniel Rocha, Caroline Abras, James Turpin, Felipe Velozo, Jiddu Pinheiro e Juliana Lourenção, entre outros.

Direção Fábio Mendonça e Daniel Lief