Daniel Radcliffe faz aparição rara com namorada Erin Darke

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Junto desde 2012, o casal de atores Daniel Radcliffe, 32, e Erin Darke, 37, posou para fotos em momento raro. Eles sempre foram muito discretos e evitavam aparições públicas.

O momento foi registrado no tapete vermelho de uma exibição especial do filme "Cidade Perdida" do qual o eterno Harry Potter faz parte. A estreia está programada para chegar ao Brasil em 21 de abril.

Em dezembro de 2021, em trecho do novo especial de Harry Potter, que comemora os 20 anos da saga, o ator Daniel Radcliffe contou como foi crescer gravando os filmes como o personagem-título. Ele e outros membros do elenco participaram da reunião da HBO Max que estreou em 31 de dezembro.

Hoje com 32 anos, Radcliffe viveu Harry dos 12 aos 22 anos, e teve muitas importantes experiências de vida dentro do set. "Meu primeiro beijo foi com alguém daqui, minhas primeiras namoradas foram daqui", afirmou o ator.

O britânico não revelou os nomes das garotas a quem se referia. Mas, em cena, o primeiro beijo de Harry Potter foi com a estudante de Hogwarts Cho Chang, interpretada por Katie Leung. "Tudo começou em algum lugar do set de [Harry] Potter", resumiu Radcliffe.

O ator ainda esclareceu que não via problema em falar sobre a saga de fantasia que definiu sua carreira. "Eu sempre vou ficar feliz de falar sobre. Eu acho que as pessoas esperam que eu não queira falar sobre, mas seria como alguém nunca falar da sua infância ou adolescência", explicou.

"Todas as partes da minha vida são conectadas a Potter e Leavesden", disse, referindo-se ao complexo de estúdios da Warner Bros. na Inglaterra, local de filmagem de grande parte dos longas. "Todo mundo diz coisas como, 'você cresceu na tela de cinema'. Bom, sim e não. Nós também amadurecemos em particular, só fizemos isso em um set de filmagem, e juntos, o que é bizarro".

Radcliffe ainda brincou sobre uma parte desagradável de passar tanto tempo no mesmo projeto cinematográfico. "Todos os anos depois de terminar um filme, [produtores] diziam: 'não cortem seus cabelos durante as férias, vamos cortar quando vocês voltarem, e vamos decidir o que fazer", relembrou.

"Então eu e o Rupert [Grint, ator de Ron Weasley] deixamos nossos cabelos crescerem por meses e quando voltamos eles falavam: "está ótimo!", riu o artista. "E então falamos, 'não não não. Você não vai deixar a gente assim! Nós vamos virar adolescentes e namorar garotas nesse filme. Não pode, não vai ficar assim, vai?'". "E ficamos bem arrasados quando percebemos que ia, sim", brincou.