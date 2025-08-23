Dado Dolabella diz que puxou Luan Pereira para afastá-lo de Wanessa Camargo





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em pronunciamento nas redes sociais sobre suposta agressão, Dado Dolabella disse que puxou Luan Pereira ao ver o cantor se aproximar de Wanessa Camargo em festa na última quinta-feira (21). Ele negou que houve agressão e disse que o cantor tropeçou e caiu sozinho após puxá-lo.

Dolabella disse que conversava com a ex-namorada e colegas do Dança dos Famosos em festa pós-ensaio quando Luan se aproximou para falar com Wanessa. Disse ainda que não o conhecia e achou que se tratasse de um estranho tentando se aproximar e beijar a cantora.

"Eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. Então, na mesma hora, eu puxei [o Luan] para trás para afastar o cara da minha namorada, e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu", diz em vídeo publicado no Instagram.

Ele disse que, logo, a ex-namorada o alertou de que Luan Pereira é seu colega, participante do Dança dos Famosos.

O ator negou ter agredido o cantor. "Foi um mal-entendido. Pedi desculpas pessoalmente tanto para a Wanessa como para ele. Espero que isso morra aqui, porque não teve agressão, não teve violência", diz.

Mais cedo, Luan Pereira havia chamado Dolabella de "doido psicopata que bate em mulher" e disse que o ator tentou armar uma briga com ele.

Wanessa Camargo negou que tenha havido agressão e lamentou o episódio. "Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, em relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo", disse nas redes sociais.