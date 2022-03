Daddy Yankee anuncia que irá se aposentar e lança álbum e turnê de despedida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daddy Yankee, 45, famoso pelos hits "Gasolina" e "Yo Voy", anunciou neste domingo (20), através de um vídeo em seu Instagram, que irá se aposentar. "Esta carreira foi uma maratona e, finalmente, vejo a linha de chegada. Agora irei desfrutar tudo o que vocês me deram", diz ele.

"Foram vocês que me deram as chaves para abrir a porta e converter esse gênero no maior do mundo", afirma ele, referindo-se ao fato de ser um dos pioneiros no gênero reggaton. "No bairro onde eu cresci, a maioria de nós queria ser traficante. Hoje, passo por lá e a maioria quer ser cantor. Isso para mim vale muito".

No vídeo, ele ainda afirma que lançará nesta quarta-feira (24) um álbum de despedida chamado "Legendaddy", seu primeiro disco de estúdio em 10 anos. E, para acompanhar o lançamento, fará uma última turnê, "La Última Vuelta", entre agosto e dezembro, que passará por países da América como México, Colômbia, Canadá e Estados Unidos -mas não o Brasil.

"Formalmente, hoje, anuncio minha aposentadoria da música, entregando minha melhor produção e minha melhor turnê para me despedir celebrando estes 32 anos de trajetória", diz.

Nos comentários do vídeo, artistas e fãs do cantor se pronunciaram: "Obrigada, obrigada, obrigada", disse J Balvin, um dos principais nomes do reggaeton atual. Becky G chamou Yankee de "Grande Chefe", e o agradeceu.