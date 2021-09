Cuscuz sem consistência no MasterChef provoca eliminação de André

Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada começou com 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.

A chef Helena Rizzo, uma das juradas do programa, deu aula de cuscuz antes da prova eliminatória, para inspirar os concorrentes. O melhor prato da noite foi o do professor de teatro e ator Márcio, 52. A prova teve pouco mais de uma hora de duração.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma receita de cuscuz desaprovada pelos jurados foi a causa da eliminação do administrador André, 32, do MasterChef Brasil (Band) na noite desta terça-feira (31). Faltou hidratação, consistência, tempero e tempo no vapor para o prato do participante, que já havia sido salvo duas vezes pelos outros competidores e disse que recusaria a terceira chance.

