Curta português feito com menos de R$ 30 ganha prêmio no Festival de Cannes

"(Nós) na Cabeça" tem no elenco Madalena Aragão, que também assina o roteiro e dá vida à protagonista Luísa, além de Carla Chambel e Luísa Ortigoso. Lucas Dutra, responsável pela realização do filme, é quem fez a edição.

O filme, com 2 minutos e 39 segundos, levou uma das três categorias do festival destinadas a curtas feitos para a rede social de vídeos. São elas o grande prêmio, que paga dez mil euros ao vencedor, e melhores edição e roteiro, valendo metade deste montante.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um curta-metragem português feito com menos de R$ 30 --ou 5,49 euros-- ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes, na competição que reúne produções para o TikTok. "(Nós) na Cabeça", realizado por Lucas Dutra, custou apenas o que ele gastou com as pilhas para o câmera.

