Cultura sob Bolsonaro proibia uso de máscaras por servidores, diz ministra

Matéria da Folha de S.Paulo publicada em maio de 2021 trouxe relatos de pessoas que afirmaram terem presenciado episódios de assédio moral por parte do então secretário Mário Frias, com direito a berros e xingamentos.

Na gestão Bolsonaro, a cultura se tornou um campo de batalha política com diversos ataques do próprio ex-presidente e de seus aliados à classe artística e à Rouanet.

"O sofrimento das pessoas que ficaram aqui, resistindo, segurando o pouco que restava das estruturas de uma política pública cultural, passaram", afirmou a ministra durante café da manhã com jornalistas realizado nesta quarta-feira (8). Ela estava acompanhada do secretário-executivo da pasta, Márcio Tavares.

