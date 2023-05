Cultura Inglesa Festival terá show de Liniker, mostra de cinema e peça de teatro grátis em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Cultura Inglesa, escola de idiomas, promove até o dia 18 de junho seu tradicional Cultura Inglesa Festival, que chega à 26ª edição em São Paulo. A programação, que destaca a cultura britânica, tem formato híbrido.

Ela é composta por mostra de cinema, shows, espetáculos de dança e teatro e slam de poesia. A maioria das atividades é gratuita e promove um intercâmbio cultural entre artistas locais e estrangeiros.

As atrações, de diferentes temas, são voltadas para o público de todas as idades. Confira alguns dos destaques da programação do evento a seguir.

*

CINEMA

**Mostra Cinema Novo Britânico**

Serão apresentados 12 filmes durante o festival, entre eles "Uma Gota de Mel" (1961), de Tony Richardson. A trama é sobre uma jovem grávida que se vê sozinha e sem dinheiro quando sua mãe se casa novamente e a abandona, tendo que enfrentar relações tumultuosas. A exibição é neste sábado (20), às 18h. Haverá ainda um curso sobre cineastas britânicos das décadas de 1950 e 1960 do movimento neorrealismo e que usam linguagem experimental, com início no sábado, às 16h. Para participar é preciso se inscrever em cinemateca.org.br.

Cinemateca Brasileira - Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, região sul.

Grátis.

Programação em culturainglesafestiva.com.br

MÚSICA

**Paula Lima e Liniker**

Ex-aluna da Cultura Inglesa, Paula Lima faz show com os sucessos de sua carreira e da música popular brasileira, além de canções em inglês. A apresentação terá a participação da cantora Liniker.

Centro Cultural São Paulo - r. Vergueiro, 1.000, Paraíso, região central (Sala Adoniran Barbosa).

Sex. (2), às 21h.

Grátis

TEATRO

**Othelito**

Espetáculo da Cia. Vagalum Tum Tum para crianças usa o humor e palhaços para criar uma nova versão de livre inspiração da obra "Otelo", de William Shakespeare.

Teatro Cultura Inglesa - r. Deputado Lacerda Franco, 333, Pinheiros, região oeste.

Sáb. e dom. (20 e 21), às 17h.

Retirada de ingressos 1h antes

**Vivienne - Um Novo Punk**

A estilista britânica Vivienne Westwood, morta em dezembro de 2022, será homenageada em uma performance dramática, com participação da influenciadora de moda La Robertita e da atriz Monica Iozzi, feita a partir de uma seleção de entrevistas de Westwood ao longo de sua carreira. A dramaturgia desta conversa fictícia entre a estilista e uma jornalista tem dramaturgia de Vana Medeiros.

Centro Cultural São Paulo (Sala Jardel Filho) - r. Vergueiro, 1.000, Paraíso, região central.

Sex. (9/6), às 21h.

Grátis

DANÇA

**Antígona, Interrompida**

A clássica tragédia grega de uma jovem que defende o que acha ser correto mesmo que tenha que morrer e um rei que quer impor sua verdade como lei é revisitada para o mundo contemporâneo a partir do olhar do diretor criativo Joan Clevillé. O solo de dança, que dá voz e corpo à Antígona, é feito pela performer Solène Weinachter.

Sesc Belenzinho (Sala de Espetáculos I) - r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, região leste.

Qua. e qui. (14 e 15/6), às 20h.

12 anos.

R$ 30 em sesc.org.br; vendas a partir de 6/6

POESIA

**3º Slam do CIF**

A competição de poesia falada terá apresentação da slammer Roberta Estrela D'Alva. Na disputa serão abordados temas sociais e atuais. As performances dos participantes serão avaliadas por um júri. O evento será feito de forma online, pela plataforma do festival, e contará com categorias em inglês e em português. Haverá transmissão pelo site culturainglesafestival.com.br

Sáb. e dom. (3 e 4/6), às 14h e 16h.