Cultura anuncia liberação de quase R$ 1 bi da Lei Rouanet bloqueado sob Bolsonaro

"Nós estamos fazendo um movimento muito rápido para que as pessoas entendam que o momento é outro, desde o atendimento telefônico, a forma de receber as pessoas e até efetivamente na reestruturação do sistema gigante que é a Rouanet."

O mecanismo é considerado importante porque permite que empresas e pessoas físicas patrocinem obras culturais. Em contrapartida, o valor do patrocínio pode ser abatido totalmente ou parcialmente no imposto de renda.

