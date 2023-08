Criticado por prótese no nariz em 'Maestro', Bradley Cooper recebe apoio de filhos de Leonard Bernstein

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Bradley Cooper, 48, tem recebido algumas críticas por conta da prótese de nariz que precisou colocar para interpretar o pianista norte-americano Leonard Bernstein (1918-1990) no filme "Maestro", cuja estreia nos cinemas e na Netflix deve acontecer no final do ano.

Como reporta o The Guardian, alguns artistas não têm gostado do fato de Cooper precisar se caracterizar para viver um judeu no longa, dentre elas a atriz e ativista britânica Tracy-Ann Oberman.

"Se [Cooper] precisa usar uma prótese nasal, então isso é, para mim e muitos outros, o equivalente a blackface ou yellowface. Se Bradley Cooper não pode [desempenhar o papel] por meio do poder ou atuando sozinho, então não o contrate, consiga um ator judeu", publicou.

A família do músico emitiu um comunicado nesta quarta-feira (16) para defender o ator. "É verdade que Leonard Bernstein tinha um nariz bonito e grande. Bradley escolheu usar maquiagem para ampliar sua semelhança e estamos perfeitamente bem com isso", começou.

"Também temos certeza de que nosso pai não se importaria com isso. Ficamos muito magoados por ver qualquer desentendimento ou má interpretação do esforço de Cooper", diz outro trecho da nota assinada pelos filhos Jamie, Alexander e Nina Bernstein.

Apesar das críticas, a imprensa internacional especula que a atuação pode render a estatueta do Oscar para Cooper, que também dirige a obra.

Um primeiro teaser do drama baseado na história real de vida do maestro já está disponível no YouTube. A produção é de Martin Scorsese e Steven Spielberg.