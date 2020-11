Cristina Mortágua cobra mais de R$ 100 mil da Revista Sexy por uso indevido de imagens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Cristina Mortágua, 50, move uma ação na Justiça contra a Editora Rickdan LTDA, responsável pelas publicações da Revista Sexy. O motivo foi uma republicação de um antigo ensaio dela, de 1993, em uma edição especial da revista, em 2003, que teria ocorrido sem sua devida autorização.

Ela acionou seus advogados para cobrar indenização, já que a republicação das imagens teria causado aborrecimentos a ela que não mais queria vincular sua imagem a fotos nua.

O valor atualizado da indenização, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é de valor atualizado da condenação é de R$ 101.674,21. A mais nova decisão do caso foi a autorização de penhora do faturamento da editora para quitar a dívida.

Segundo Cristina, a empresa não quer pagar. "Ganhei em todas as instâncias, mas eles ainda não pagaram. Até penhora no escritório da revista foi autorizada pela Justiça, mas o escritório não era no local informado. Estamos aguardando o próximo desfecho", diz ela.

A modelo afirma ainda que seu advogado teria ido até o limite cabível para tentar receber o valor, sem sucesso. "Estamos aguardando. Parece que é moda no Brasil desobedecer a Justiça em praias no Mediterrâneo", comenta.

Procurada, a Editora Rickdan LTDA, responsável pelas publicações da Revista Sexy, não respondeu à solicitação.