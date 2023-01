Criolo protesta contra crise dos yanomamis em show no Festival de Verão Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Criolo deu início ao seu show no Festival de Verão Salvador, neste sábado (28), protestando contra a crise humanitária vivida pelos indígenas yanomamis. "Salvem os yanomamis. Chega de extermínio dos povos indígenas", afirmou ele ao saudar o público.

O cantor ainda puxou a frase em coro por mais seis vezes -em todas elas, acompanhado com veemência pelos espectadores-, antes de iniciar a música "Ogum Ogum". Os músicos da banda de Criolo se juntaram ao protesto com os punhos cerrados.

Criolo recebe no palco o cantor Ney Matogrosso, a quem faz uma homenagem. O setlist deve trazer faixas consagradas na voz do ex-integrante dos Secos e Molhados, como "Sangue Latino", "Homem com H" e "Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua".

Criolo e Ney Matogrosso se conheceram há mais de dez anos, nos bastidores do longa "Luz Nas Trevas -A Volta do Bandido da Luz Vermelha" (2012), protagonizado pelo ex-integrante do Secos e Molhados. O encontro ocorreu quando o rapper, que foi convidado a fazer uma participação no filme, pediu uma foto ao lado do ídolo.

"Humildemente, eu cheguei para alguém da produção e falei: 'Quando ele [Ney] tiver um momento de folga e de descanso, vocês poderiam tirar uma foto? Porque eu sou muito fã, mas a minha mãe é muito mais'", contou Criolo em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo.

Em 2013, Ney incluiu a música "Freguês da Meia-Noite", de Criolo, na turnê "Atento aos Sinais". Na ocasião, o cantor completava 40 anos de carreira e apostava em releituras de artistas novos e consagrados. Um ano antes, ele e Criolo já tinham gravado uma versão ao vivo da canção.

Em 2022, o duo voltou a se reunir na gravação dos vocais de "Algoritmo Íntimo", cuja composição é assinada por Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin e Marcia Xavier.